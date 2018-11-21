Во вторник, 27 ноября, донецкий Шахтер на выезде сыграет в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов с немецким Хоффенхаймом. От этой встречи во многом будет зависеть судьба евровесны для "горняков".

Но ситуация осложняется кадровыми проблемами донецкой команды. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказал на тренировке тренер Шахтера Паулу Фонсека, передает пресс-служба клуба.

- Сборники только вернулись: побережете их в игре со Львовом перед тяжелым поединком Лиги чемпионов?



- Есть сомнения по двоим. Кривцов травмирован и, скорее всего, не сможет выйти. У Степаненко ОРВИ, возможно, он также не появится на поле. Нужно принимать во внимание, что Матвиенко и Коваленко вчера провели матч, времени на восстановление очень мало. Будем внимательны к этим моментам и поймем, насколько хороши их кондиции для того, чтобы выступить уже в пятницу.



- Кривцов и Степаненко пропустят и противостояние с Хоффенхаймом?



- Нет, я говорю только о встрече со Львовом.



- Когда можно ждать возвращения Марлоса? Есть ли шансы увидеть его в поединке с Хоффенхаймом?



- Честно говоря, это сложно. В данный момент он восстанавливается, но находится не в лучшей форме. Весь процесс займет еще некоторое время. Вероятно, с Хоффенхаймом он еще не сыграет.



Ранее "Страна" сообщала, что покинувший Шахтер бразилец Фред страдает в Манчестер Юнайтед из-за незнания английского.



Также мы рассказывали, что после поражения от Манчестер Сити Фонсека рассказал о шансах Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов.