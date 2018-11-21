Генпрокуратура признала, что убийства активистов Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты, но уверяет: следователи движутся к результату. Такое заявление на брифинге 21 ноября сделал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Есть, действительно, нераскрытые преступления. И в первую очередь - это убийства Нигояна, Жизневського и Сеника ... Но, к сожалению, очередной отчет - и я не могу похвастаться результатами работы. Но я могу говорить о том, что мы движемся к результату. И эта работа не будет прекращаться, пока преступление не будет раскрыто ", - заявил Горбатюк и заверил, что такая же работа ведется по всем убийствам.

Он назвал причины того, почему до сих пор нет приговоров для убийц митингующих: правоохранители не дают показаний, а МВД не увольняет работников, подозреваемых в преступлениях против Майдана, из рядов полиции или Нацгвардии. Также тормозят расследование экспертизы, которые до сих пор не провдены, несмотря на то, что часть из них была назначена в 2015 году. Кроме того, дела долго лежат в судах из-за недостаточного количества судей.

Напомним, активный участник Евромайдана Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский, которому в сердце попала охотничья пуля. Роман Сеник был ранен 22 января 2014, но умер через несколько дней, 25 января, в больнице.

В расстреле участников акций протеста на Майдане обвиняются пятеро бывших сотрудников "Беркута".

В декабря 2016 года Горбатюк рассказывал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.

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