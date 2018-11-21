Во Львове тушат пожар в хирургическом корпусе областной клинической больницы на улице Черниговской,7. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на представителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ресурса, пожар начался в 11:27. Как рассказал источник, загорелась крыша на площади 200 метров квадратных. К тушению пожара привлечены 45 человек и 10 единиц техники.

По данным депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, по состоянию на 12:20 проводится эвакуация пациентов больницы. Уже эвакуированы больные с одного из этажей больницы. По состоянию на 12:30 тушение пожара продолжается.

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