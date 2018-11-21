Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки незаконного обогащения в декларации народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Об этом сегодня сообщается на сайте НАПК.

Так, Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные денежные активы и активы жены на общую сумму в гривневом эквиваленте более 14 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой биткоин, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.

Дмитрий Голубов родился в Одессе 16 октября 1983 года, в 2010 году стал главой Интернет партии Украины, в 2014 прошел в парламент от БПП.

Голубов подозревался в интернет-мошенничестве. Он создал веб-страницу Carderplanet.com и зарегистрировал в Мадагаскаре. Вокруг этого сайта образовалось преступная группировка по производству поддельных карточек международных платежных систем "MasterCard" и "Visa".

7 июля 2005 Дмитрия Голубова задержали в его доме в Одессе. Полгода обвиняемый отсидел в столичном Лукьяновском СИЗО. 22 декабря 2005 на предварительном слушании в Соломенском районном суде Киева судья Владимир Скорик принял решение освободить Голубова из-под ареста и передать его на поруки народных депутатов из фракции "Партии регионов" Владимиру Демехину и Владимиру Макеенко. После четырех лет судебных разбирательств Голубова полностью оправдал Соломенский районный суд Киева.

Дмитрий Голубов. Фото: ukranews.com

Также НАПК сообщает, что депутат Селидовского городского совета Донецкой области Артур Мирумян в декларации за 2017 год не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный из различных источников доход. Всего установлено внесение депутатом недостоверных сведений на сумму более 2,24 млн грн.

Обоснованные выводы относительно народного и местного депутатов направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 79 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и признаков незаконного обогащения.

Ранее "Страна" сообщала, что Голубов задекларировал биткоинов на 2,1 млрд гривен.

Также мы писали о том, что нардеп занял второе место в списке самых богатых народных избранников. Его состояние составляет 2,066 млрд грн.