Форвард турецкого клуба Акхисар и сборной Украины Евгений Селезнев может следующим летом сменить "прописку" и перейти в именитый Галатасарай. Об этом передает Футбол 1 со ссылкой на источники портала Fotomac.

По данным источников, турецкий гранд все еще заинтересован в 33-летнем украинском игроке, у которого в 2019 году истекает действующий контракт с Акхисаром.

Ожидается, что окончательное решение по трансферу примет главный тренер Галатасарая Фатих Терим. В случае позитивного решения по Селезневу стамбульский клуб подпишет контракт с украинским форвардом.

Напомним, что в текущем сезоне Селезнев провел за Акхисар 11 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский форвард Евгений Селезнев вошел в символическую сборную тура чемпионата Турции.