Министерство инфраструктуры Украины в 2019 году планирует начать контроль качества сырья, закупаемого для ремонта и строительства автодорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе заседания Кабинета министров, передает 112.ua.

"Со следующего года мы начинаем контроль не только построенных дорог, но и контроль качества материалов, из которых эти дороги строятся. Будут массово проверяться все асфальтовые заводы, все сырье, которое закупается", - заявил министр.

Напомним, на днях министр инфраструктуры Омелян заявил о скором строительстве первого за время украинской независимости аэропорта, который обещают возвести у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Начало строительства планируется на 2019 год.

Ранее "Страна" писала о том, что незадекларированное имущество Омеляна выросло на 5 млн грн.