Английский футбольный клуб Ливерпуль подписал секретный договор с испанской Барселоной сразу после того, как продал "блаугранас" полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как передает газета АS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER, суть договоренности заключается в запрете на приобретение Барселоной игроков мерсисайдского клуба до 2021 года.

Напомним, что за последние восемь лет три игрока Ливерпуля перешли в Барселону. В 2010 году это был Хавьер Маскерано, в 2014 - Луис Суарес, в 2018 - Коутиньо.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко отметил свой день рождения на матче Челси - Ливерпуль.

Также мы рассказывали, что Барселона стала первым клубом в истории чей доход составил миллиард долларов за сезон.