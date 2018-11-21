В Киеве произошел конфликт между бывшей участницей шоу "Битва экстрасенсов" Симоной Бородиной, которая называет себя эзотериком, и ее соседом. Об этом оба участника инцидента написали на своих страницах в Facebook.

Первой подписчикам пожаловалась Бородина. 19 ноября она написала, что житель соседнего дома "совершил покушение" на нее, ее 3-летнюю дочь и их померанского шпица.

"Хозяин тренированной бойцовской собаки, выгуливая ее без намордника, начал спускать ее с поводка, и собака приняла моего ребенка за живую тренировочную мишень... Наш маленький померанский шпиц весом 3кг за считанные секунды перекрыл собой пасть бойцовской собаки и лицо малышки...Он пострадал, но Бог спас нашу доченьку", - написала она.

По словам "эзотерика", после этого хозяин напавшей собаки набросился на нее и ее дочь с кулаками и палкой. Также Бородина пишет, что он написал не нее заявление по факту нападения на его собаку.

Однако 21 ноября второй участник конфликта, Артем Скрябин, изложил на своей странице в Facebook несколько иную версию событий. По его словам, у него действительно возник конфликт с Симоной Бородиной, однако он был спровоцирован ею. Женщина, по версии молодого человека, схватила за поводок его французского бульдога, после этого он убрал ее руку, повздорив, все разошлись по домом.

"Спустя час, в 23:00 ко мне домой ворвалась группа людей из 5 лиц, во главе с мужем Алексеем Федоренко (Аккерман) начали избивать меня и угрожать расправой мне, моей девушке и собаке. После чего меня вытащили из квартиры, занесли в лифт, где так же избивали, после чего потащили за дом к мусорным бакам где на протяжении 20 минут продолжили меня избивать, при этом угрожая что меня увезут и убьют. После чего, меня пытались дотащить к неизвестному авто, но им это не удалось так как приехала Полиция", - написал молодой человек.

По его словам, он уже снял побои, написал заявление и нанял адвоката, чтобы решать ситуацию в правовом поле.

Отметим, что муж Симоны Бородиной является известным оперным и джазовым певцом, владельцем ивент агентства AKKERMAN. Сама Бородина до сих пор участвует в телепроектах, таких как "Сніданок з 1+1", а также, судя по ее интернет-ресурсам, ведет частную практику.

Cкриншот, фото: Facebook/ Симона Бородина

Cкриншот, фото: Facebook/ Artem Skryabin

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