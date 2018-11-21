В четверг, 22 ноября, на большей части территории Украины будет сухая и холодная погода, ближайшей ночью -4...-10 градусов, днем от - 3 до +2 градусов, на дорогах местами гололедица. Это обусловлено действием антициклона Burckhard (Буркхард), сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Он расположился над Скандинавией, однако, своим рукавом достигает Украины и будет определять сухую погоду, как это обычно и делают антициклоны, в большинстве наших областей", - отмечает она. И обавляет что "лишь влияние южного циклона с сложным именем Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье". В Киеве сегодня, 21 ноября, вечером -1...-3 градуса, ближайшей ночью -2...-5 градусов, завтра днем 0...-2 градуса, без осадков.

"Одевайтесь теплее, собираясь сегодня на Майдан и майданы. Свобода и достоинство пусть не будут принадлежать лишь одному дню. Пусть эти самые главные ценности ежедневно и ежеминутно будут с нами", - резюмировала Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на 5 годовщину Майдана.

Также мы писали о том, что появилась карта вторжения в Украину северного антициклона из Скандинавии.