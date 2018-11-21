Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества - начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствам. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на представителя ГПУ. 

Приказ о назначении был подписан 16 ноября. Других деталей источник не сообщил.

Напомним, что Константина Кулика обвиняют в том, что в период с 2011 по 2015 годы он, находясь на службе в органах прокуратуры, получил доход в размере более 1 670 000 грн. Кулика подозревают в совершении преступления, попадающего под определение ч. 2 ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины, предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Уголовное дело в отношении прокурора Константина Кулика было возбуждено в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении. А в октябре 2016 Кулику предъявили обвинение.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ обнародовало прослушку прокурора Кулика.

Также мы сообщали, что САП вызвала на допрос по делу блогера Тамразова прокурора Кулика.

 

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