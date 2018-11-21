В Киеве три десятка националистов пикетировали канал Мураева "Наш". Фото и видео
21 ноября в Киеве, под зданием бывшего завода "Транссигнал", где базируется новый телеканал "Наш" нардепа Евгения Мураева, проходит пикет. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
На месте находятся около 30 человек. Среди них - члены УНСО, праворадикальной Украинской национальной солидарной организации. Также у здания дежурят правоохранители.
"Мы за собственника говорим, что он пророссийский. Мы только требуем, чтобы его пророссийская политика не транслировалась через телеканал "Наш",- говорят пикетчики.
Представитель канала, общаясь с журналистами, отметил, что националисты и правоохранители пугают и мешают работать сотрудникам канала "Наш".
Напомним, в начале ноября нардеп Мураев заявил о попытке подрыва своего нового телеканала.
Также мы писали, что 15 октября в центре Киева горело здание, где нардеп Мураев собирается открыть новый телеканал.