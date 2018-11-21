21 ноября в Киеве, под зданием бывшего завода "Транссигнал", где базируется новый телеканал "Наш" нардепа Евгения Мураева, проходит пикет. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На месте находятся около 30 человек. Среди них - члены УНСО, праворадикальной Украинской национальной солидарной организации. Также у здания дежурят правоохранители.

"Мы за собственника говорим, что он пророссийский. Мы только требуем, чтобы его пророссийская политика не транслировалась через телеканал "Наш",- говорят пикетчики.

Представитель канала, общаясь с журналистами, отметил, что националисты и правоохранители пугают и мешают работать сотрудникам канала "Наш".

Напомним, в начале ноября нардеп Мураев заявил о попытке подрыва своего нового телеканала.

Также мы писали, что 15 октября в центре Киева горело здание, где нардеп Мураев собирается открыть новый телеканал.