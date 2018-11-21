Сегодня, 20 ноября, народные депутаты не проголосовали за законопроект, который позволяет жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей регистрировать брак на подконтрольной Украине территории в день подачи заявления. За принятие законопроекта №8400 в первом чтении проголосовало всего 192 народных избранника из 226 необходимых, пишет УП.

После этого спикер парламента Андрей Парубий попытался вернуть документ на доработку в парламентский комитет по вопросам семьи или автору закона, однако ди ля этого не хватило голосов в зале. Поэтому, после нескольких неудачных голосований, он сообщил, что проект закона отклонен.

В проекте закона №8400, авторства нардепов Анны Гопко, Оксаны Юринец, Павла Кишкаря и Игоря Артюшенко, предлагалось внести изменения в некоторые законодательные акты Семейного кодекса относительно регистрации брака жителями ОРДЛО.

В частности, отмечалось, что государственная регистрация брака для граждан, проживающих на оккупированной территории Украины, по их желанию проводится в день подачи заявления о регистрации брака. По словам Анны Гопко, это позволит упростить процедуру и им не придется дважды пересекать КПВВ и подвергаться опасности.

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