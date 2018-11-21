Первый групповой турнир Лиги наций УЕФА уже часть истории. Приятно, что сборная Украины по его итогам получила повышение в классе и вышла в элитный дивизион "А".

А в полуфиналы Лиги наций вышли Голландия, Швейцария, Португалия и Англия. Полуфинальные матчи пройдут в Португалии в июне 2019-го.

Оценить итоги группового турнира Лиги наций УЕФА и узнать кто поднялся или опустился в классе можно по этой инфографике

Фото: sports.ru

Напомним, что в финале Лиги наций не будет разыгрываться путевка на Евро-2020. Сначала пройдет полноценная квалификация (20 мест), а в марте 2020-го каждый дивизион получит еще по одной путевке.

На каждом уровне одно место на Евро-2020 разыграют 4 команды, которые не вышли по итогам стандартной квалификации (приоритет - у победителей групп Лиги наций; если у победителей все хорошо, вместо них играют лучшие по рейтингу среди оставшихся).

Сборная России, проиграв в последнем туре, лишилась шансов прорваться к лучшим командам Европы, передает портал Sports.

В дивизионе C в последний день наверх рванули Шотландия (обыграла Израиль 3:2) и Сербия (разобрала Литву 4:1).

В третьем дивизионе 1 группа с тремя командами и 3 группы - с четырьмя. Четвертые места вылетают (это Эстония, Литва и Словения). А для группы с тремя командами в УЕФА придумали простое правило: вылетает худшее третье место (без учета матчей с четвертой командой). У Албании - 7 очков, у Греции - 6, у Кипра и Черногории - по 1 (Черногория оказалась лучше по разнице мячей: -4 против -5 у Кипра). Таким образом вылетел Кипр. Из последнего дивизиона - D - никто не вылетает, потому что просто некуда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Голландии назвали клуб-раскольник, который первым предложил создать Суперлигу в обход УЕФА.