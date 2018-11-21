В Киеве бывший морпех спас школьника, который упал в замерзшее озеро. Об этом сообщает ТСН.

Это произошло вечером на искусственном водоеме. 12-летний мальчик туда упал, но лед под ним не провалился и ребенок лежал на льду. Сначала никто не решался спуститься на лед, но впоследствии это сделал один из мужчин.

Сергей Панарин – помощник депутата Киевсовета, накануне с шефом был на встрече в ресторане. Вдруг в заведение забежали люди в поисках принадлежностей, которые могли бы помочь вытащить ребенка. Бывший морпех вместе с другими выбежал на улицу, оценил ситуацию, разделся и прыгнул на лед. "Поломал лед, взял его за ноги, сказал ему, чтобы он успокоился, что все будет хорошо, а он только стонал и говорил, что у меня рука, рука, рука", - рассказал Сергей. В тоже время спасатели вытащили Сергея. "Больше 10 минут – и человек замерзает, сердце останавливается", - рассказал заместитель начальника отряда спецназначения ГСЧС Юрий Белецкий.

Скриншот с видео

Спасенного 12-летнего парня зовут Антон. Он уже дома – с поломанной рукой и царапинами на носу и голове. Парень стесняется камеры, но кратко рассказывает: перед тем, как упасть, сидел на заборчике возле водоема и ссорился с девочкой-ровесницей. Она, говорит, его толкнула, дальше – помнит плохо. Мать Антона Леся рассказывает, что сейчас семья пытается оправиться от шока. Но со временем, уверяет, найдет родителей обидчицы сына и попросит объяснить ребенку об опасности ее поступка. Антон тем временем через СМИ решил сделать то, что сразу после спасения не успел. "Спасибо, дядя Сергей. Огромное", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за прошлую зиму провалились под лед и погибли четыре человека.

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