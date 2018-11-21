В Дублине 2 декабря пройдет жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу-2020. После завершения группового турнира Лиги наций УЕФА все 55 сборных распределили по корзинам.

В VIP-корзину UNL (UEFA Nations League) вошли победители групп Лиги А (это позволит участников финала четырех поместить в группы из пяти сборных), в первую корзину также вошли шесть следующих по рейтингу Лиги наций сборных. Эти 10 команд и возглавят отборочные группы Евро-2020. Национальные команды, которые будут иметь в рейтинге позиции с 11 по двадцатую, войдут во вторую корзину, с 21-й по тридцатую - в третью, с 31-й по сороковую - в четвертую, с 41-й по пятидесятую - в пятый и с 51-й по пятьдесят пятую - в шестую.

Сборная Украины заняла четырнадцатое место в рейтинге (первое в своей группе и второе в Лиге В после Боснии). Таким образом, наша команда попала во вторую корзину, передает пресс-служба ФФУ.

Итак, вот состав всех корзин при жеребьевке Евро-2020

Корзина UNL

Швейцария, Португалия, Голландия, Англия.

Корзина 1

Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2

Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3

Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4

Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5

Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6

Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Напомним, что по решению исполкома УЕФА Украина и Россия не могут попасть в одну группу. Но поскольку команды оказались в одной корзине, этот пункт становится формальным. Также Украину включили в список стран, которых в группе может быть не более двух с так называемым зимним фактором (в этом списке также Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Исландия, Фареры, Россия).

Когда пройдет отборочный турнир

На жеребьевке в ирландской столице будет сформировано 10 групп (пять - по пять команд и пять - по шесть). Сам отбор на Евро-2020 будет проходить в 10 окон с марта по ноябрь 2019 года (21-23 и 24-26 марта, 7-8 и 10-11 июня, 5-7 и 8-10 сентября, 10-12 и 13- 15 октября, 14-16 и 17-19 ноября). Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще четырех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций.

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