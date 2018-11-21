МИД рекомендует украинцам проявлять бдительность во время путешествия по французским автодорогам и выполнять указания и рекомендации местных властей в связи с протестами "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции. Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины.

В МИД отмечают, что украинцам следует быть готовыми к проверке документов и личному контролю со стороны правоохранительных органов. Поэтому необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, стоит отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания, не участвовать в несанкционированных акциях и держаться подальше от агрессивно настроенных участников протестов.

В МИД напоминают, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокировании движения транспортных средств, неповиновение представителям власти.

За четыре дня масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее "Страна" писала о том, что почему бензин в Украине не спешит дешеветь и что будет с ценами на него дальше.

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