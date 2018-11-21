21 ноября, в день пятой годовщины Майдана, ГПУ отчиталась о том, что большая часть преступлений, совершенных во время Революции достоинства, уже расследована. Об этом пишет "Украинская правда".

По данным начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, всего за этот период было зафиксировано 4700 преступлений. Следователи раскрыли "большую часть" из них. По словам Горбатюка, это значит, что были установлены обстоятельства совершения этих преступлений, либо же, в лучшем случае, удалось определить и исполнителей, и организаторов, и заказчиков, и пособников.

На данный момент следователи Генпрокуратуры проверяют более 15 тысяч человек на причастность к указанным преступлениям. 442 лицам уже сообщили о подозрении (с февраля 2018 года - 42 лицам), относительно 279 человек обвинительные акты направлены в суд, под стражей находятся 13 человек, 52 человека признаны виновными в преступлениях против Майдана, 9 человек приговорены к лишению свободы. Среди тех, кому сообщили о подозрении, - прокуроры, судьи, правоохранители, титушки.

В 2018 году в суд направлено 16 обвинительных актов в отношении 34 человек. Судами принято четыре обвинительные приговоры в отношении четырех лиц, - в отношении трех – это лишение свободы.

"Их могло бы быть гораздо больше, но вы видите неоднократные случаи изменения мер пресечения судьями даже лицам, подозреваемым в совершении 3 убийств и 33 покушений на убийство", - сообщил Сергей Горбатюк. По его словам, многие из тех, кому меру пресечения заменили, в апреле 2017 года сбежали из Украины.

По словам представителя ГПУ, непосредственно за убийства 73 митингующих сообщено о подозрении 56 лицам – "начиная от бывшего главы государства и заканчивая рядовыми правоохранителями, которые обвиняются в применении оружия или избиении митингующих, которое привело к смерти".

Также Горбатюк пожаловался на обвинения в бездействии, которые сыплются в адрес Генпрокуратуры, и сообщил, что 4100 дел расследуется именно следователями ГПУ. Между тем, штат занятых в расследованиях состоит из 46 следователей и отраслевого отдела в 33 прокурора.

"В текущем году в суд направлено 16 обвинительных актов в отношении 34 человек. Судами принято четыре обвинительные приговоры в отношении четырех лиц, - в отношении трех – это именно лишение свободы", - уточнил он.

Напомним, в Генпрокуратуре объяснили, почему эксперимент по делу о расстреле Небесной сотни оказался под угрозой срыва.

Также мы писали, что Генпрокуратура запретила строительство музея "Революции достоинства" на Институтской в Киеве.