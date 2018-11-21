Вчера, 20 ноября, сборная Украины сыграла вничью (0 - 0) контрольный поединок с командой Турции. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции рассказал о том, какие цели на этот матч ставила наша команда.

- Нам было приятно провести здесь матч, мы получили много полезной информации. Мы, так же, как и сборная Турции, задействовали много молодых игроков. Этот поединок был полезным в первую очередь в информационном смысле. В игре было много неиспользованных голевых моментов - как у нас, так и у хозяев. За сборную Украины играли около 10-ти футболистов, которые еще вчера выступали за молодежную команду. И они очень хорошо себя проявили, - заявил наш коуч, передает пресс-служба ФФУ.

- Сборная Украины сейчас состоит из молодых игроков. Какую команду вы хотите создать и кого можете выделить в обеих сборных?

- Несколько наших лидеров получили травмы. Я надеюсь, что они восстановятся до старта отборочного турнира чемпионата Европы. В первую очередь для меня сегодня было полезно посмотреть потенциал молодых игроков, и я остался доволен увиденным. Хочу выразить благодарность турецкой сборной, которая обеспечила накал борьбы. Вышел интересный матч.

Также хочу отметить всех игроков, как в своей команде, так и у соперника. Футболисты обеих сборных действовали с высокой мотивацией. Я с большим удовольствием приезжаю в Турцию. Мне очень приятно, что меня здесь помнят как игрока и знают как тренера.

- Что вы можете сказать о тренера сборной Турции Мирча Луческу, который долгое время работал в Украине?

- Я очень уважаю Мирча Луческу как тренера, который сделал очень много в футболе. Об этом специалисте могу сказать только добрые слова.



Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко ответил на вопросы перед матчами сборной Украины со Словакией и Турцией.