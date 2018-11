21 ноября очередной штат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом пишет пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Сообщается, что 21 ноября штат Коннектикут признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, губернатор штатат Дэниэл Мэллой подписал соответствующую прокламацию. Ее пресс-служба посольства прилагает к публикации.

Таким образом, уже 21 штат США признает, что Голодомор 1933-1934 годов в Украине был геноцидом.

Скриншот, фото: Facebook/ Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

Напомним, Сенат США единогласно признал Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.

Также мы писали, что американский штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа.