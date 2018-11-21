Сегодня в Украине отмечается пятая годовщина Евромайдана. Официальное название - День достоинства и свободы, который стал государственным праздником (правда, без выходного дня).

После событий 2013-2014 года в Украине сменилась власть - к ней пришли лидеры Майдана. С тех пор не утихают споры, правильно ли всё было сделано и стоило ли таких жертв - как человеческих, так и экономических. И, конечно же, территориальных.

Правда, те, кто поддерживают Майдан, не согласны с тем, что война на Донбассе и аннексия Крыма стали следствием революции, разразившейся в Киеве 21 ноября 2013 года. Что же до экономических провалов, то здесь винить Москву из года в год становится все труднее. Как и перечислять достижения, сделанные за пять лет.

"Страна" собрала реакцию на юбилей революции - от тех, кто ее поддерживал, а также тех, кто считает Евромайдан ошибкой.

"НАТО, ЕС и подальше от Рашки". Что говорят ветераны

Одним из первых вспомнил былое "отец" Евромайдана - Мустафа Найем. Именно он 21 ноября 2013 года призвал выходить на площадь Независимости с "кофе, зонтиками и хорошим настроением".

Каждый год Найем писал развернутые посты о революции. Однако в этом году он ограничился перепостом своих прошлых высказываний. В них не было переосмысления или критических оценок - в основном только калейдоскоп воспоминаний.

"Бесконечно дорого все то, что происходило с нами три года назад на Евромайдане. Каждая минута, каждый снимок, каждая пара глаз, тревожно следивших за моими стрижами, каждая пара рук, подносившая бутерброды и чай, тот самый железный термос в руках близкого мне человека, юная загадочная балерина в ночном Октябрьском, раненый парень под мостом над Институтской, собственные страхи и посиневшие пальцы, пронзительная "Плыве кача", глаза родных погибших… Все это навсегда врезалось в память, и чаще чем раз в год открывать этот ящик воспоминаний очень сложно. Спасибо всем, кто был рядом. И еще больше тем, кто остался".

Майданная соратница Найема Виктория Сюмар попыталась все же соотнести те события с нынешней реальностью. И заявила, что сегодня - "не день для празднования".

"Мы много потеряли. Территории, темпы экономического развития, и главное - тысячи людей .... 5 лет назад никто и подумать не мог, какие испытания впереди.

Сегодня - не день для празднования. Это день для работы над ошибками. Наибольшим нашим вызовом остается экономика. Вызовы - война, качество системы государственного управления, отсутствие честного суда и еще много чего ...".

При этом она уверена, что дорогу осилит идущий, и лучше хоть что-то делать, чем просто критиковать. Кроме того Сюмар заявила, что большой прорыв Украина сделала в гуманитарной сфере и создании украинской идентичности.

Среди поддержавших революцию говорят о том, что проходимцев пока во власти больше, чем честных людей.

"Сволочи все те, кто ворует и предает, на любом языке и прикрываясь высокими целями. Молодцы, кто идет вперед, меняет страну, создает и вдохновляет. Каждый год к годовщине революции пишу этот пост и жду, когда вторых станет больше, чем первых", - пишет в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

Блогер Алена Яхно вспоминает, зачем она пришла на Майдан:

"Аж не верится, что прошло только пять лет. Кажется, что прошла целая вечность. Не устаю повторять, это были самые светлые, самые важные четыре месяца в моей жизни.

У меня не было завышенных ожиданий, поэтому нет никакого разочарования. Я не стояла за сытую жизнь, я не мерзла за дешевую иномарку… Моя повестка была предельно проста и состояла всего из двух пунктов:

1. Очистить мой город от донецких тварей.

2. НАТО, ЕС и подальше от Рашки.

Все эти пункты выполнены. Да, очень больно, что на крови патриотов пришли всякие проданы, семочки и демчины. Очень больно, что дали уйти почти всем беркутам.

Ну, ничего! С этой задачей мы тоже непременно справимся. Не все сразу".

Нардеп Виталий Куприй, который был комендантом захваченной мэрии Киева, говорит, что идеалы революции пока реализовать не удалось из-за "отбросов", которые пришли к власти.

"Сегодня 5-я годовщина Революции Достоинства!

К сожалению, нам пока не удалось реализовать ее идеалы. Отбросы, которые пришли сейчас к власти на крови, дискредитировали нашу победу. Но им недолго осталось!

Как дежурный комендат революционной КГГА и руководитель юрслужбы, я хорошо помню эту атмосферу борьбы. Это была смесь эмоций страха за будущее страны и мощной силы надежды, которая давала уверенность и энергию.

Тогда романтики и идеалисты, мы боролись за правое дело, мы жили верными мыслями и мы остаемся патриотами своей нации! Слава Украине!"

Журналистка Татьяна Даниленко считает, что во время Майдана и начала АТО украинцы в последний раз показали себя нацией - а потом опять вернулись в прежнее состояние.

"Когда война погрязла в сложных обстоятельствах договоренностей и договорняков мы постепенно вновь стали народом, который от всех ждет, но сам никому ничего не должен. Квинтэссенцией этого инфантильного мировоззрения стала распространенная фраза "А мы вас туда не посылали". Ну, а дальше все как в старые времена: проголосуем за нее - она ​​в два раза повысит пенсию, проголосуем за него, все равно он выиграет. Бубенчик, мэр Конотопа, Балашов. Саакашвили. Конспирология, уринотерапия, гадалки, Ванга обещает мир, если президентом станет ... Наш народ, наша нация - это опять ясельная группа индивидов, каждый из которых уже физически выживет и сам, но искренне верит, что где-то в мире существует большой кто-то, кто положит ему в рот ложку каши. И снимет штанишки, в которые случайно наложил. Кто-то должен позаботиться - Обама, демократы, республиканцы, Путин, этот мудак Трамп. Но проблема в том, что наш регресс в развитии пришелся на период, когда никто никому в мире ничего не кладет в рот, а тем более каши. Наоборот могут отобрать даже то, что есть.

А наша ясельная группа разбежится попрошайничать по миру. Кому-то может повезет. Может даже многим. Но на весь коллективный организм точно ждет смерть. Хотелось бы ошибаться".

"Самый циничный обман в истории". Что говорят скептики

Если симпатики Майдана говорят, что достижений мало, но все еще впереди - то скептики не верят в это светлое будущее.

А некоторые говорят, что никаких позитивных изменений и не планировалось. Так считает бизнесмен Евгений Черняк:

"Поздравляю сцену Майдана, решившую свои финансовые вопросы за счёт миллионов обманутых и кинутых ими людей. Это самый циничный и мерзкий обман в истории.

Так тупо людей ещё никогда не разводили. Результаты абсолютно противоположны всему тому, что говорили эти люди со сцены Майдана.

Вспомните всех, кто стоял на этой сцене и прямо оттуда попал к бюджетной кормушке. Эти люди - главные враги Украины. Именно они прямо сейчас уничтожают её каждый день своим тупым воровством.

Напоминаю: люди, которые поддерживают этих мародёров - это не свидетели, а соучастники всего того, что сейчас происходит. Все вопросы в первую очередь к себе.

Я далёк от политики. Я никуда не избираюсь. Я никого никуда не призываю. Я рекомендую сделать выводы, посмотрев на результаты!

Извините за правду. Она приятной не бывает".

Политтехнолог Игорь Лесев считает, что майдановцы по своей психологии оказались "совками 80-х", а не "большевиками", с которыми их часто сравнивают:

"За что стоял Майдан?

Пять лет спустя ватный и славаукраинский сегмент ФБ люто спорит, за что же стоял Майдан. Первые злорадствуют в стиле симпатиков разбитого белого движения, по каким-то причинам оставшимся в Союзе. "Ну мы же говорили, вы тупое неотесанное быдло, развалившее чудесную страну и строящее абсолютно некомфортное общество".

Вторые рассуждают, что их чуть-чуть обманули. "Стояли мы за все хорошее, но почему вышло все именно так, х...р поймешь". Но эти же обязательно добавляют – "И все-таки Майдан был не зря".

Майдан, действительно, был не зря, хотя бы потому что он добился своей базовой задачи. Майдан обозначил свою стаю. Провел селекцию. Потому что Майдан – это таки революция. Но не какого-то там "достоинства" (революционеры не могут обходиться без пафоса). Майдан – это Великая русофобская революция. И, к слову, не без стараний Москвы.

Русофобия первого Майдана была завуалирована под пересчет голосов. Но пересчет лидера своей стаи. И пересчет только таким образом, когда любой результат кроме победы, не признавался.

Русофобия второго Майдана особо уже даже не маскировалась. Все только марафетилось пудрой. Но иррационально свои стали вместе со своими, а чужаки – пусть и сограждане одной страны – не могли понять, почему люди с профессорскими корочками и успешно работающим бизнесом стоят в одной шеренге с малолетними мародерами и открытыми неонацистами.

Но "-фобия", как и "-филия" не зависят от социального статуса, образования или финансового положения. Это как сексуальное влечение. Ты хочешь трахать или девушку, или парня. Или ребенка. Или гуся. А кто ты – директор фирмы или случайный прохожий, идущий мимо этой фирмы – на твое влечение никак не влияет.

Поэтому Майдан очень органичен тем задачам, которые подспудно миллионы его участников для себя поставили. Ограничение/искоренение всего русского среди своих соотечественников. Их фильтрация. Маргинализация. А самых непробивных – вынуждение к миграции.

Другое дело, что сами майдановцы ведь не знали, что они собой представляют без ру-составляющей в украинском сообществе. А они оказались не большевиками 20-х, а совками 80-х. Строить расово правильное этническое общество, безусловно, можно. Его можно строить даже без рабочей экономики и с коррупционной составляющей. Даже нищета – барьер, но не принципиальный.

Но в постмайданной стерильно русофобской Украине нет эстетики для своих же победителей. Построенное общество некрасиво. Некомфортно. И непрактично. Разгромив русскость в Украине, победители сами массово валят из Украины без ру-составляющей.

Все, конечно же, не свалят. Будут новые циклы. Новые метания. И новые потемкинские деревни. Но в целом, Великая русофобская революция в Украине состоялась успешно. Майдановцы построили именно ту машину, которую и хотели 5 лет назад. Да, она не ездит. Салон не отапливается. Но зато работает радио на правильном языке. Разве это не повод сегодня праздновать победу?"

Телеведущий Максим Гольдарб перечисляет тех, кто выиграл от победы Евромайдана:

"Пять лет назад страну перевернули вверх тормашками. Есть ли те, кто может и обязан радоваться этому событию и отмечать это как праздник?

Несомненно, вот они:

1) часть политической элиты штатов и Европы, играющая в геополитику и получившая из перевернутой Украины орудие для этого в борьбе и спорах со своими противниками здесь, в Евразии;

2) тот мировой бизнес, который получил возможность сделать из нашей страны рынок сбыта и, в обратку, рынок дешевой и квалифицированной (потому что разоренной) рабочей силы;

3) украинские политики, а именно президент, премьеры (оба), все эти бесчисленные министры и главы ведомств, депутаты, меры городов, дельцы вокруг них и тд и тп, получившие: власть и деньги и имущество Украины и украинцев в свое полное бесконтрольное пользование;

4) маргиналы, моральные уроды, откровенные психически больные люди, преступники и прочее отребье, которые, не имея ни природного права на управление людьми и страной, ни умений и навыков не то, что для этого, а просто для нормального и правильного поведения и жизни в социуме, с помощью "майданных" социальных лифтов ворвались в высшие и средние ее эшелоны, грабя, ломая, разоряя все, что попадается им на пути;

5) небольшая, но агрессивно настроенная, не любящая людей кучка мизантропов-недофашистов, все эти ницои, нищуки, рибчинские, фарионы, скрикпи, вятровичи, делящие людей на сорта, не признающие чужого права на язык, рождение, мысли, историю, вероисповедание, национальность, и пытающиеся мстить всем и вся за свои, с детства приобретенные либо генетические комплексы.

Вот все выгодоприобретатели. Перечень исчерпан. Страна и ее люди потеряли. Себя и ее, в первую очередь. Не праздник, это точно".

"В результате Евромайдана миллионы украинцев таки оказались в Европе, только не в светлом будущем, а на черных работах. Так что больше всего праздничных мероприятий сегодня будет на площадях Кракова, Варшавы, Праги и Лиссабона", - уверен блогер Кирилл Молчанов.

"Спустя пять лет сторонники Майдана так и не ответили мне ни на один ключевой вопрос.

Да уже наверное и не ответят. Потому что многие из них прошли еще первый Майдан,а многие благодаря второму получили счастливый билет в социальный лифт.

Но постороенное на обмане и крови никогда не продержится слишком долго. "Стены дома" под названием светлое европейское будущее уже трещат по швам.

Следующий политический цикл станет Рубиконом, но еще пока не переломом", - прогнозирует журналист Руслан Бизяев.

Блогер Макс Бужанский сделал краткий срез аргументации сторонников Евромайдана: "Вы или празднуете, или не этого хотели. Одновременно- никак".

О риторике симпатиков революции рассуждает и журналист Вячеслав Чечило:

"Праздничный ликбез для патриотов. Неправильно: "мы не за это стояли", "они не лучше Януковича", "они воруют", "они виноваты". Правильно: "мы лохи", "это мы привели их к власти", "мы это заслужили"".