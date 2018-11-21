Во вторник, 20 ноября, после 21:00 тепловикам Украины предоставили номинации природного газа Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в сообщении на странице 104.ua в Facebook.

"Вчера уже после 21:00 тепловикам предоставили номинации. Мы информировали Вас, потому что это касается миллионов людей в стране. Нам неизвестно, был ли это технический сбой. Если это была ошибка, то ее следует признать и исправить", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне вечером появилась информация о том, что с сегодняшнего дня НАК "Нафтогаз Украины" может оставить без газа производителей тепла по всей Украине.

Скриншот: facebook.com/ 104.ua

Ранее "Страна" писала о том, что НКРЭКУ повысит тарифы на тепло и горячую воду для жителей Днепра.

Также мы сообщали, что глава "Нафтогаза" подсчитал, за сколько миллиардов можно продать украинскую ГТС.