В киевском ТРЦ "Смарт плаза" (проспект Победы, 24) нашли труп разнорабочего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

В понедельник, 19 ноября, около 17:00 в служебном помещении теплопункта, в подземном паркинге ТРЦ "Смарт плаза" в Киеве обнаружен труп разнорабочего 1956 года, в состоянии гнилостных изменений.

По предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные переломы ребер и грудины с многочисленными повреждениями внутренних органов. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в лесу под Тернополем нашли трупы матери и сына.

Также мы сообщали, что найденный в Киеве труп без головы принадлежал необщительному сантехнику.