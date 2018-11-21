Сегодня, 21 ноября, состоится встреча Европейской комиссии и правительства Грузии, на которой еврочиновники выразят обеспокоенность по поводу выполнения страной условий визовой либерализации. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

По его словам, в Брюсселе 21 ноября состоится рабочий ланч, в ходе которого Еврокомиссия поднимет вопросы по поводу выполнения Грузией условий визовой либерализации. Отмечается, что грузинские преступные группировки используют ее, чтобы вести свою незаконную деятельность в странах ЕС. Журналист также пишет, что речь не о запуске механизма приостановки, а о "предупредительных мерах".

Скриншот: Twitter/ Rikard Jozwiak

Напомним, в Грузии перед вторым туром выборов президента списали банковские долги 600 тысячам граждан.

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