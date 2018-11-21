Киевский райсуд Харькова в процессе слушания дела о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли 6 пешеходов и пятеро получили травмы, приобщил к делу документы о том, что полиции не удалось найти врача-нарколога, которая обследовала водителя автомобиля Lexus Елену Зайцеву, на предмет наличия опиатов. Об этом сообщает "Укринформ".

"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, участвовавших в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не установлено", - заявили в суде.

Отмечается, что точных сроков дальнейшего поиска врача нет, поскольку не удалось официально подтвердить информацию о том, что Федирко выехала на неподконтрольную территорию.

Также сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты другого фигуранта дела Геннадия Дронова об отводе всех четырех автотехнических экспертов.

Очередное заседание суда назначено на 26 ноября на 14:00.

Ранее "Страна писала о том, что Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове, стало плохо на суде.

Также мы сообщали, что один из потерпевших в харьковском ДТП отказался от претензий к Зайцевой.