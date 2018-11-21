После блестящей победы Александра Усика над Тони Белью большой бокс снова возвращается в Украину. 2 декабря в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер" - трансляция сразу двух боксерских поединков за чемпионские титулы.

В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Наш чемпион Александр Гвоздик, фотo: inter.ua

Скандальный Фьюри и Уайлдер, фото: inter.ua

А в 05:00 в эфире "Интера" - еще одно боксерское противостояние: чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

Ранее "Страна" сообщала, что канал "Интер" снял документальный спецпроект о генерале Ватутине.