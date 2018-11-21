Вчера, 20 ноября, на Ровенском полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадал военный-контрактник, по состоянию на 21 ноября угрозы его жизни нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона сообщает УНН.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Раненого контрактника оперативно доставили в госпиталь, он сразу же был прооперирован. Сообщается также, что врачи диагностировали у него тяжелые телесные повреждения, а именно осколочное касательное ранение верхней трети правого плеча. Однако все жизненно важные органы и конечности пострадавшего функционируют нормально.

Напомним, появились фото и видео ракетных стрельб Воздушных сил ВСУ на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

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