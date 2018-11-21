В среду, 21 ноября, жители неподконтрольных районов Луганской области сообщают о проблемах со связью Vodafone Ukraine. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Liga.net.

В частности, речь идет о том, что утром мобильная связь оператора Vodafone Ukraine совсем пропала. Жительница подконтрольного Украине Северодонецка сообщила о том, что в 08:00 не смогла дозвониться родителям в Луганск. Также известно о проблемах с приемом сигнала в Антраците.

Отметим, что Vodafone Ukraine - единственный украинский мобильный оператор, связь которого ловит в "ЛНР".

Напомним, в октябре у абонентов Vodafone на Донбассе возникли проблемы со связью. В компании сообщили об обрыве линии.

Также мы писали, что в Украине установили тарифы за перенос мобильных номеров.