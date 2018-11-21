На YouTube-канале украинской группы Green Grey опубликован клип на композицию "В одному човні". Использованное для него видео снимали на улицах Львова. Героями клипа стали молодые люди, которые танцуют напротив старинных зданий, а также музыканты самой группы, которые играют на фоне панорамы города.

Песня "В одному човні" посвящена запретам, повторению старых ошибок, а также взаимопониманию. В этой композиции музыканты призвали заменить чувство ненависти - любовью.

В 2018 году группе Green Grey исполнилось 25 лет. По случаю юбилея музыкальный коллектив дал несколько концертов.

Ранее "Страна" писала о том, что на концерте классической музыки женщина разбила очки слушателю Пятой симфонии из-за жевательной резинки.

Также мы сообщали, что в новом клипе Hozier "Movement" в главной роли снялся украинский танцор.