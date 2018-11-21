Группа Green Grey опубликовала видеоклип, который снимали на улицах Львова
На YouTube-канале украинской группы Green Grey опубликован клип на композицию "В одному човні". Использованное для него видео снимали на улицах Львова. Героями клипа стали молодые люди, которые танцуют напротив старинных зданий, а также музыканты самой группы, которые играют на фоне панорамы города.
Песня "В одному човні" посвящена запретам, повторению старых ошибок, а также взаимопониманию. В этой композиции музыканты призвали заменить чувство ненависти - любовью.
В 2018 году группе Green Grey исполнилось 25 лет. По случаю юбилея музыкальный коллектив дал несколько концертов.
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