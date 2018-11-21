Сегодня, 21 ноября, в пятую годовщину Майдана, на Майдане Независимости в Киеве прошла церемония почтения памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии поучаствовали Петр и Марина Порошенко, а также премьер Владимир Гройсман и глава Верховной Рады Андрей Парубий. Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, кроме представителей власти, на Майдане находятся лишь одинокие люди с гвоздиками - немногие украинцы выразили желание принять участие в почтении памяти.

Фото: "Страна"

Фото: president.gov.ua

Напомним, мы писали о том, как изменились цены, зарплаты и рейтинги Украины после 2013 года.

Также "Страна" публиковала результаты опроса киевлян о том, поддержали бы они сейчас Майдан.