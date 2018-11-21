Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении срока ареста народного депутата Надежды Савченко до 23 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ее адвоката Александра Шадрина.

Как известно, Савченко подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Подследственная и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа.

25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Напомним, Надежда Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года, после того, как 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как полицейские задержали помощника Надежды Савченко на Майдане.

Также мы сообщали, что Надежда Савченко из СИЗО решила идти в президенты и просит деньги у неравнодушных.