По состоянию на утро 21 ноября в Украине продолжаются акции протеста евробляхеров с частичным блокированием движения автотранспорта. Об этом передает пресс-служба Укравтодора.

Трассы блокированы в следующих областях:

Волынской - автодорога М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района);

Львовской - автодорога М-06 Киев - Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского г.-на) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района);

Одесской - автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500;

Тернопольской - автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154;

Хмельницкой - автодороги Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Каменец - Подольского района) и Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, км 249 + 320 (Шепетовка).

На месте акций протеста для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка дежурят наряды сотрудников патрульной полиции.

"Завершены акции протеста, сопровождавшиеся перекрытием дорог в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях", - уточнили в Укравтодоре.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев-Чоп полиция задержала и отпустила трех протестующих евробляхеров.