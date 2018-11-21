Утром 21 ноября на Одесской трассе под Киевом почтовая "Газель" въехала в лесовоз. Есть пострадавшие. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 06:30 в районе разворота возле села Вита. Почтовая "Газель", которая направлялась в сторону столицы, влетела в фуру, пытающуюся развернуться в том же направлении. Водитель "Газели" врезался в полуприцеп грузового авто. В кабине было трое людей, водитель и один из пассажиров госпитализированы. Однако их травмы оцениваются как незначительные.

ДТП стало причиной возникновения серьезной пробки на Одесской трассе в сторону Киева. На месте работают правоохранители.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, вчера на трассе под Киевом столкнулись две фуры, образовалась пробка.

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