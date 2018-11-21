21 ноября 2018 года - пятая годовщина Майдана, Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" отвечает на вопросы, какой главный итог Майдана спустя 5 лет, что изменилось за это время и стало ли лучше.

Так, по мнению Олеси Медведевой, самой яркой новостью к годовщине Майдана стали откровения блогера Карла Волоха в Facebook. Он написал, что "власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск". В его посте то, что власть ворует, поставлено ей же и в заслугу.

Кроме того, из откровений Волгах получается, что пропрезидентские СМИ финансируются за счет ворованных средств.

Почему это является очень красноречивой иллюстрацией к 5-летию Майдана и причем тут Борис Ложкин - смотрите в новом выпуске видеоблога "Ясно. Понятно":

Напомним, мы публиковали результаты опроса, в рамках которого люди на улицах Киева отвечают на вопрос, поддержали бы они сейчас Майдан или нет.

Также мы писали о том, как изменились цены, зарплаты и рейтинги Украины после 2013 года.