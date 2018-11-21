На заседании 21 ноября Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов, среди которых законопроект о регистрации брака для украинцев, проживающих в ОРДЛО. Также будут рассмотрены изменения в закон "О высшем образовании". Об этом идет речь в повестке дня заседания, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Первым в повестке дня значится рассмотрение в первом чтении законопроекта №8400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории". Если депутаты проголосуют за него в двух чтениях, лица, проживающие в ОРДЛО, смогут зарегистрировать брак в день подачи заявления о его регистрации.

Также депутаты рассмотрят вопросы ратификации ряда международных договоров - в том числе, с Турцией и Великобританией. Во втором чтении будет рассмотрен проект закона №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании", принятие которого даст возможность детям, лишенным родительской опеки, принимать участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в рамках установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Напомним, Рада провалила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также мы писали, что Рада не поддержала представление Луценко на снятие неприкосновенности с нардепа Березкина.