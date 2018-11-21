Сегодня, 21 ноября, прошли выборы нового главы Интерпола. Им стал не российский генерал-майор Александр Прокопчук, а представитель Южной Кореи Ким Чонгчанг. Именно он избран на пост главы Интерпола. Об этом сообщает официальный Twitter международной полиции.

Фото: twitter.com/interpol_hq

Напомним, что ранее четыре сенатора США официально обратились к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола с требованием не допустить избрания российского генерал-майора Александра Прокопчука на пост президента международной полиции. Обращение подписали республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс.

"Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник", - заявили сенаторы.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД признал, что постпред Украины в ОБСЕ и российский кандидат на пост главы Интерпола - родные братья.

Также мы рассказывали, что сенаторы США просят Трампа помешать избранию российского генерала на пост главы Интерпола.