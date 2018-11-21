На трассе под Киевом столкнулись две фуры. Фото
Вечером 20 ноября под Киевом, недалеко от Глевахи, произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла около 18:30. На 30-ом км трассы Киев - Одесса столкнулись фуры DAF и Volvo, которые ехали в сторону Белой Церкви. Volvo немного затормозил, а DAF не успел среагировать на маневр и врезался в него. Кабина DAF в аварии сильно повредилась, однако, по данным правоохранителей, обошлось без пострадавших.
В момент столкновения на трассу вылилось большое количество дизельного топлива, его с дороги смывали пожарные. Из-за ДТП в районе столкновения образовалась пробка.
Накануне столкновения двух фур, около 17:00, на этом же месте произошла еще одна авария: легковой автомобиль подрезал MAN, после чего водитель фуры начал тормозить, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП никто не пострадал.
Видео: YouTube/ informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, под Киевом красиво перевернулась фура и перекрыла часть трассы.
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