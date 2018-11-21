Во вторник, 20 ноября, в Одессе в ДТП попал автомобиль скорой помощи. В момент аварии в нем находилась пациентка. Об этом со ссылкой на пресс-службу местной полиции пишет УНН.

Инцидент произошел вечером на перекрестке улиц Разумовской и Мечникова. Автомобиль Renault, принадлежащий местной охранной фирме, столкнулся с машиной одной из частных "скорых" Одессы, которая ехала с включенными спецсигналами. От удара автомобиль врачей перевернулся и задел Ford, который находился недалеко от места столкновения.

По данным правоохранителей, в ДТП пострадало 4 автомобиля - охранной службы, "скорой", Ford и "Рено Логан". Пожилая женщина, которую перевозили врачи в момент аварии, не пострадала. Ее переместили в другой автомобиль и довезли в больницу. Также один из участников аварии повредил руку.

Фото: dumskaya.net

Напомним, во Львове карета "скорой" врезалась в подземный переход. Вся бригада врачей была госпитализирована.

Также мы писали, что в Николаеве на место ДТП приехали сразу две "скорых" с пьяными водителями за рулем.