В Украине продолжается рост числа заболевших корью. Только за минувшую неделю в стране заболело 1 855 человек. Об этом передает пресс-служба Минздрава.

"За последнюю неделю заболели 1 855 человек - 548 взрослых и 1307 детей. Единственный способ остановить вспышку кори - вакцинация", - заявили врачи.

В Минздраве зуверяют, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

"По состоянию на 16 ноября 2018 года, в Украине есть 562 000 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН ЮНИСЕФ", - уточнили врачи.

Напомним, что с начала года корью в Украине заболело 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 ребенок), от осложнений кори умерло 15 (4 взрослых и 11 детей).

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области корью заболели сотни не привитых взрослых и детей.