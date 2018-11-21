В среду, 21 ноября, ударный атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan вместе с тремя кораблями сопровождения зашел в порт Гонконга. КНР выдала военным США разрешение на этот заход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по делам морского транспорта КНР.

Разрешение авианосцу зайти в Гонконг - это дружественный жест. Он приурочен к будущей встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Аргентине. Отметим, что она произойдет 1 декабря после завершения саммита G20 в Буэнос-Айресе. Лидеры КНР и Америки вместе отужинают.

Ранее власти Китая не позволяли американским военным кораблям заходить в свои порты. Например, в сентябре десантный корабль ВМС США Wasp так и не получил на это разрешение.

А еще в 2016 году власти Китая отказали американскому авианосцу John C. Stennis и кораблям сопровождения в возможности совершить заход в Гонконг на фоне попыток США усилить присутствие в Южно-Китайском море, где обострились территориальные споры.

Напомним, Китай симметрично ответил на пошлины США, повысив таможенные тарифы на американские товары на $60 млрд.