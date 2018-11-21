Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют на среду, 21 ноября. По сравнению с предыдущим банковским днем, 20 ноября, цен доллара не изменилась. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте регулятора.

Так, официальный курс валют НБУ на 21 ноября выглядит следующим образом:

100 долларов США - 2776.3875

100 евро - 3170.9122

10 российских рублей - 4.2331

Отметим, что по сравнению с долларом, евро, в свою очередь, подешевел на 2 копейки. Что касается российского рубля, его стоимость также остается прежней.

Напомним, инвесторы считают, что настоящий обвал курса доллара еще впереди.

Также мы писали, что курс гривни на межбанке во вторник упал на сотые доли копейки.