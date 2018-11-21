В среду, 21 ноября, в Украине сохранится прохладная погода: ночью во всех регионах ожидается небольшой минус, а днем температура воздуха будет подниматься незначительно выше нуля. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях в среду ожидаются осадки. Во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах - снег. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 0...-2 градуса. А вот в Ужгороде будет теплее - до +7 градусов, поэтому тут прогнозируют мокрый снег. Ночью в этих регионах столбик термометра опустится до -4 градусов.

В Одессе также ожидается мокрый снег. Днем - +1...+3, ночью -1...-3 градуса. В соседних Николаеве и Херсоне - без осадков, температура будет держаться примерно в этих же рамках. В столице также не ожидаются ни дождь, ни снег. Днем будет -1...+1, ночью -3...-5 градусов.

Во всех восточных регионах сегодня будет сухо. Ночью обещают незначительное похолодание: местами до -9 градусов. Днем температура воздуха будет держаться на уровне -1...+2 градуса.

Карта: meteo.gov.ua

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