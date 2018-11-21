Известный российский продюсер Бари Алибасов, основатель поп-группы "На-На", официально заключил брак с киноактрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной (вдова знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Шукшина - Прим.Ред.).

Звездную пару расписали в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы, передает ВМ.

Фото: vm.ru

Для обоих это уже не первый брак. Роман между знаменитостями завязался еще в далеком 1995-м году. Отношения продюсера и актрисы продлились целых три года, что для любвеобильного Алибасова являлось настоящим рекордом. Они состояли в фактическом браке, но до официальной регистрации так и не дошло. После расставания у обоих остались доверительные и хорошие отношения.

Однако время спустя былые чувства вспыхнули вновь и артисты решили пойти вопреки поговорке: дважды в одну реку не войдешь. Оказалось, что их связь оказалась сильнее и в результате в паспорте каждого появился новый штамп.

Во время торжественной церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе.

У Федосеевой-Шукшиной от предыдущих браков осталось трое дочерей и пятеро внуков. Сыну Алибасова, которого зовут также как и отца - Бари в будущем году исполнится 34 года.

Стоит отметить, что Бари Алибасову 71 год, а его жене 80 лет.

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