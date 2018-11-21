Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство по факту возможного хищения арестованного имущества и злоупотребления служебным положением председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным и его подчиненными. Об этом передают Украинские Новости.

В НАБУ открыли дело против топ-менеджеров госбанка еще 4 сентября.

Следствие идет по факту совершения председателем публичного акционерного общества "Государственный Ощадний банк" и другими подчиненными ему должностными лицами банка уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса.

Потерпевшей по делу является гражданка Украины, имуществом которой завладели должностные лица Ощадбанка.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что НАБУ начало расследование против экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко.

Также мы рассказывали, что НАБУ закрыло дело о взятке Порошенко за встречу с Трампом без проведения следственных действий.