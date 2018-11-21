В России - стране, которая экспортирует красную икру - дали рекомендации, как правильно выбирать этот продукт, продажи которого начали расти в связи с приближающимся новым годом.

Советы опубликовало Роскачество - официальный орган, который уполномочен проверять пищевые продукты, пишет "Российская газета".

Во-первых, нужно изучить упаковку и внимательно посмотреть на саму икру, если она в прозрачной упаковке. Икра бывает из горбуши, нерки, кеты, кижуча и других красных рыб, ее обрабатывают раствором поваренной соли, иногда добавляют антисептики. По вкусу и внешнему виду икра может сильно отличаться. Но производители могут сделать "кашу" из икры разных рыб и назвать такой продукт "лососевая икра".

В связи с этим эксперты Роскачества советуют выбирать упаковки с икрой с надписью "ГОСТ". Если таковая имеется, производитель должен указать, икра какой именно рыбы в упаковке.

Сама икра, если она первого сорта, должна состоять из икринок, одинаковых по размеру и цвету, быть густой, рассыпчатой, малосоленой и с приятным запахом.

Если покупать икру на развес, стоит оценить ее визуально. Икра горбуши нейтральная по вкусу, диаметр икринок средний (около 5 миллиметров), а цвет - ярко-оранжевый. Оболочка у ее икринок не очень прочная, и если ее перемешать, некоторые из них лопаются. Икра горбуши очень распространена, а по питательным свойствам уступает лишь икре кижуча.

Икра кеты крупная, с диаметром 5-6 миллиметров,правильной шарообразной формы с яркой янтарно-оранжевой окраской и хорошо заметным жировым пятнышком -зародышем. Оболочка у икринок плотная.

Икра форели самая маленькая с диаметром два-три миллиметра с небольшой горчинкой во вкусе, - цвет - желтый или ярко-красный. Икринки кижуча имеют диаметр около четырех миллиметров, цвет - темно-красный с бордовым оттенком и горьковатым вкусом. Она самая питательная.

Во-вторых, нужно изучить дату производства. На нерест красная рыба идет с середины мая по октябрь-декабрь, а значит, заготовлена она должна быть в этот период. На жестяной банке с икрой дата должна быть выпуклой, а не вдавленной. Если выпуклая - икра заводского изготовления.

В-третьих, осмотреть банку - она не должна быть вздутой. Хранить красную икру лучше всего при температуре - от -4 до -6 градусов.

Если икра в железной банке, то после вскрытия ставить ее в холодильник в этой же банке вредно - надо переложить в другую посуду. После вскрытия икра хранится не больше недели.

В январе жительница Кривого Рога пыталась украсть пять банок икры на новогодний стол. Теперь ей грозит три года.

В прошлом году красная икра к Новому году подорожала на 50%.