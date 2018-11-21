Известный голливудский актер Роберт де Ниро принял решение о разводе с Грэйс Хайтауэр, на которой женат с 1997 года.

Де Ниро не живет с Хайтауэр (тоже актрисой) с начала лета. При этом у звездной пары двое детей - сын Эллиот 1998 года рождения и младшая дочь Хелен, рожденная от суррогатной матери.

Как сообщает портал Page Six, в ближайшее время актеры публично объявят о разводе.

При этом познакомилась пара в 1987 году, когда Хайтауэр работала стюардессой. Позже она работала моделью, а затем снялась в нескольких фильмах - на эпизодических ролях.

В апреле глава "Нефтегаза" Андрей Коболев официально развелся с женой и оставил ей Porsche Cayenne, писали СМИ.

В том же месяце нардеп Евгений Дейдей развелся с супругой, но остался без имущества