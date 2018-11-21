В Черкассах ужесточили меру пресечения для предполагаемого убийцы журналиста и активиста Василия Сергиенко. Ему отменили возможность выйти под залог. Ранее мужчину просто выпустили на свободу - под залог в два миллиона гривень.

Как рассказывала "Страна", убитый был заместителем председателя Народного совета Корсуньщины. Мужчину похитили из собственного дома 4 апреля 2014 года, а на следующий день его труп нашли в Выграевском лесу, что в 15 километрах от города.

После того, как из ямы достали тело, увидели на нем следы страшных пыток: у Василия была полностью разбита голова, перебиты колени, несколько ножевых ран в области почки, ножевое ранение в область сердца в грудь и несколько ножевых в сердце со спины, перерезана шея спереди.

Когда обвиняемых в этом преступлении Вадима Мельника и Виктора Горбенко отпустили под залог 16 ноября, это вызвало вал протестов со стороны общественных организаций, включая НСЖУ. Теперь Мельника закрывают в СИЗО.

Такое решение принял Сосновский районный суд Черкасс. Он изменил меру пресечения обвиняемому Вадиму Мельнику "с содержания под стражей с возможностью внесения залога" на "содержание под стражей без таковой", передает Громадське радіо.

Судебное заседание завершилось около часа ночи 21 ноября.

При этом суд не рассмотрел ходатайство прокуратуры об оставлении под стражей Виктора Горбенко, обвиняемого в похищении журналиста Сергиенко.

"Учитывая то, что на сегодняшний день у него отсутствует защитник, он отказался от предоставленного защитника. Поэтому суд лишен объективной возможности рассмотреть данное ходатайство", - заявил председательствующий судья Сергей Пироженко во время объявления решения суда.

Теперь ходатайство прокуратуры об избрании Горбенко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога будет рассматриваться 21 ноября в 12:00.

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