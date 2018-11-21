За последние четыре месяца на рекламные борды, связанные с выборами президента, потрачено около 10 миллионов гривень. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"За последние четыре месяца все потенциальные кандидаты потратили только на бордовую рекламу около 10 миллионов гривень, но если говорить о телевизионной рекламе, опросы мы не проводили, я не видел подобных цифр, но я уверен что смело можно добавлять один ноль, возможно, цифра значительно больше", - сообщил он.

Кошель напомнил, что при этом ряд политиков публично осуждали политическую рекламу. "Более того, политики, которые активно рекламируются, они были авторами законопроекта о запрете политической рекламы", - заявил глава КИУ.

Он сообщил, что Украине является рекордсменом в Европе по расходам, связанными с выборами. "Для украинских партий, украинских кандидатов, в два, в три, иногда даже в четыре раза больше, чем у наших западных соседей. Если сравнивать с Польшей то, это в 2 с половиной раза большие затраты",- рассказал Кошель.

Отметим, что агитация кандидатов в президенты будет официально разрешена только с 1 января.

Напомним, что чемпионом по уличной рекламе является на сегодня президент Петр Порошенко. Его слоганом "Армия, мова, вера" с начала осени увешана вся Украина.