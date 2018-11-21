Митрополит Винницкий и Барский Симеон заверил священнослужителей Винницкой епархии, что собирается выполнять решения Архиерейского Собора УПЦ. "Решения Собора епископов УПЦ являются обязательными для всех", - сказал Симеон 19 ноября на собрании благочиния Винницкого района, передает пресс-служба епархии.

"Владыка пояснил, что и первое обращение, написанное в его адрес, в действительности не содержит протеста против него, а является декларацией готовности выполнять решение Собора епископов от 13 ноября, которые архиерей, как и вся полнота Винницкой епархии, будет выполнять, ведь они обязательны для всех иерархов, клириков и верующих Украинской Православной Церкви", – сообщили в епархии.

Ранее митрополит Симеон оказался единственным архиереем, который не подписал Постановления Архиерейского Собора УПЦ, поскольку был не согласен с его пунктами. Позже иерарх сообщил, что может стать главой ЕПЦ так же, как и любой другой архиерей, который примет участие в объединительном Соборе.

Напомним, священники Винницы выступили против митрополита Симеона, не поддержавшего решения собора УПЦ. Вечером 15 ноября в Виннице прошло экстренное собрание духовенства, на котором клирики УПЦ полностью поддержали Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и направили обращение к митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, которое подписали 42 священнослужителя. Клирики призвали митрополита Симеона созвать общепархиальное собрание на 19 ноября, но оно так и не состоялось.

Кроме того в Винницкой епархии заявили, что митрополит Симеон принуждает священнослужителей перейти в ЕПЦ.

Также участников собрания духовенства Винницы начали склонять к выходу из УПЦ.