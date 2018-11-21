Украина может приостановить членство в Интерполе, если его президентом станет россиянин Александр Прокопчук, заявил на днях глава МВД Украины Арсен Аваков.

"С тех пор, как в 2011 году Прокопчук возглавил российское бюро Интерпола, Россия стала активно использовать эту организацию в качестве инструмента преследования неугодных лиц. Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей, которые опасны для режима Путина. Их потом задерживали по запросам Интерпола. И в конце концов это привело к большому скандалу. Если Александр Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации", заявил в свою очередь близкий к министру народный депутат Антон Геращенко.

"Страна" связалась с экс-главой Украинского бюро Интерпола, генерал-полковником милиции Николаем Джигой и попросила высказать его свое мнение по данному вопросу.

- Николай Васильевич, в чем на ваш взгляд заключаются причины разгоревшегося скандала?

- Я думаю, что скандал разгорелся по двум причинам. Во-первых, Александр Прокопчук проживает в России. А в Украине РФ считают государством–агрессором. Поэтому, вероятно, что министр внутренних дел действует "на эмоциях". Во-вторых, судя по всему, украинские политики слишком часто смотрят голливудские фильмы. Но не достаточно вникают "в кухню" работы Интерпола. Они думаю, что Интерпол представляет собой полноценную полицейскую структуру, которая располагает группами захвата и агентурой. Но, на самом деле, это не так. Главное оружие Интерпола это информация, которая поступает из национальных бюро 192 стран мира в базу данных штаб–квартиры Интерпола в Лионе. А операции по задержанию преступников выполняют непосредственно сотрудники национальной полиции.

- Если Украина выйдет из Международной полицейской организации, каковы будут последствия для наших силовиков?

- Я возглавлял Украинское бюро Интерпола недолго. Но знаю какую мощь правоохранительным органам дает беспрерывный обмен информацией. А так же понимаю, что благодаря этим данным можно координировать действия полицейских по розыску и задержанию преступников по всему миру. Если Украина выйдет из Международной организации полицейских это будет прежде всего, огромный удар по нашей правоохранительной системе в целом. Резко упадет качество работы Нацполиции, СБУ и прокуратуры. Допускать этого нельзя. Особенно в наше время, рассвета транснациональных преступных группировок, которые несут угрозу всему миру и специализируются на нелегальной миграции, торговле людьми, наркотрафике и терроризме. А так же, обострения криминогенной ситуации в Укарине (напомню, что действующие в Украине этнические ОПГ часто – густо сотрудничают с международными преступными группировками). Кроме того, не забывайте: именно из Интерпола в Украину ежесуточно поступает информация о незаконных финансовых транзакциях по всему миру. В том числе, и в офшорных зонах. А эти данные имеют огромное значение для экономической безопасности любой страны.

- Повлечет ли избрание генерала Александра Прокопчука на должность президента Интерпола последствия о которых заявил нардеп Антон Геращенко?

- Интерпол действует в рамках своего устава, в котором жестко прописаны полномочия всех сотрудников. Даже если бы Александр Прокопчук стремился повлиять на работу организации в интересах Кремля ему бы это не удалось. Ведь он претендует на должность президента, которая несет представительские функции. А за непосредственную работу Интерпола отвечает генеральный секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что постпред Украины в ОБСЕ и российский кандидат на пост главы Интерпола - родные братья, а также о том, что депутат Европарламента призывает страны ЕС выйти из Интерпола, если его главой станет россиянин.