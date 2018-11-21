Бывший собственник национализированного Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что Президент Петр Порошенко "желает контролировать медиа-пространство".

Об этом он рассказал в интервью Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.

"Такого никогда не было - ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиа-пространство", - сказал Коломойский.

Напомним, ранее бывший собственник национализированного Приватбанка Игорь Коломойский исключил, что Президент Петр Порошенко победит на выборах президента в 2019 году. По мнению Коломойского, первые три места на президентских выборах займут лидер "Всеукраинского объединения Батьківщина" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Как сообщала "Страна", ранее Коломойский заявил, что санкционный список Путина редактировался у Порошенко.

Мы писали, что Коломойский подтвердил, что он в Израиле, но опроверг, что бежал из Женевы.